Жириновский: Армения должна стать Ереванской губернией РФ

https://static.news.ru/photo/55059796-78ad-11eb-96c8-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Армения в свете конфликта с Турцией должна войти в состав России и получить статус Ереванской губернии.

Если не хотят, пусть остаются, но мы ни одного солдата больше туда не направим, ни одного снаряда, никакой помощи не будем оказывать, — отметил политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Жириновский добавил, что на Кавказе Армении противостоят Турция и Азербайджан, а их может поддержать армия США. Поэтому, считает политик, у Еревана одна надежда — на Москву.

При этом в Ереване не прекращаются антиправительственные выступления. Противники премьера Никола Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это политик заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает стороны избегать эскалации конфликта, а также решать все разногласия мирно, в рамках конституции. Об этом сообщила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.