https://static.news.ru/photo/ad541b18-da28-11e9-bce5-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бут Фото: osce.usmission.gov

К осуждённому в США за поставки оружия россиянину Виктору Буту прилетели жена и дочь. Им разрешили первое свидание с момента вынесения приговора в 2012 году.

Встреча пройдёт на территории тюрьмы города Марион в штате Иллинойс, где отбывает наказание россиянин.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб. Через два года предпринимателя доставили в США. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в намерении продать партию оружия колумбийской группировке и приговорил к 25 годам тюрьмы. Россиянин вину отрицает.

Ранее сотрудники российской дипмиссии пообещали оказывать Буту консульское содействие и поддержку до тех пор, пока его не освободят. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также призвал правозащитников обеих стран уделять «больше внимания делам несправедливо оказавшихся» в тюрьмах США граждан РФ, писал News.ru.