Желание Зеленского оставить надпись на пляже в Ялте вызвало смех в Крыму

https://static.news.ru/photo/93bf1790-4c08-11eb-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Руководитель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк счёл смешным желание главы Украины Владимира Зеленского оставить на пляже в Ялте надпись о том, что полуостров принадлежит Незалежной.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он ещё пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Всё, что он может, — это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему — как фотоотчёт для списания американских денег, — заявил Черняк в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что любую надпись на песке в Ялте Чёрное море тут же сотрёт, как и воспоминания о том периоде, когда Крым являлся частью соседней страны.

Президент Украины Владимир Зеленский не попал в число глав зарубежных государств и правительств, которых российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом. Поздравительные послания президента РФ направлены лидерам некоторых стран. В обращении к ним российский лидер отмечал важность сотрудничества с РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому его слова о Крыме, сказанные в одной из его пародий в 2014 году. В миниатюре будущий лидер Незалежной, изображая Петра Порошенко, возглавлявшего тогда страну, поздравляет народ с Новым годом и обещает вернуть Крым.