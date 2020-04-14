Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который всё чаще выступает в качестве самостоятельного оратора, разуверил россиян в широко распространившихся опасениях по поводу того, что смутная коронавирусная ситуация погрузит страну в обстановку 90-х с их бесконтрольной преступностью и падением всеобщих нравов. «У страха глаза велики», — резюмировал представитель Кремля, хотя и признал, что органы правопорядка уже работают с большой нагрузкой.

Между тем наши соотечественники, пребывающие действительно в обстановке всеобщей эпидемиологической апатии, прекрасно понимают, что преступность порождается во многом экономическими обстоятельствами, которые в условиях карантина и глобальной депрессии только ухудшаются. И падение доходов, а то и потеря источников для выживания, рост безработицы, невразумительная миграционная политика несут в себе риск увеличения прежде всего показателей уличной преступности. Той самой, от которой в большей степени и страдает обыватель и с которой во многом было покончено в стабильные и сытые нулевые.

А тут ещё и самоизоляция семей в тесных городских квартирках, напряжение от постоянно льющейся потоком алармистской медицинской информации, неясные социальные перспективы и даже непривычная необходимость постоянно контролировать дистанционное обучение собственных детей дали в комплексе прогнозируемый и отмеченный почти во всех странах всплеск домашнего насилия.

Недаром классики философии давно предупреждали, что бытие определяет сознание и модель социального поведения. А нынешнее карантинное бытие явно не улучшает состояние общества и умов.

Понятно, что чем быстрее в стране возьмут под контроль эпидемию, чем быстрее она пойдёт на спад, а экономическая жизнь начнёт восстанавливаться, тем меньше останется причин для скачка разного рода насилия. Но участившиеся нападения на доставщиков продуктовых заказов реально напоминают 90-е.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк в стране появление восьмимиллионной армии безработных. Притом что он, видимо, имел в виду не латентную, а именно официальную безработицу, когда придётся платить пособия и от которой, как выражается Сергей Собянин, «могут и бюджеты треснуть». А что делать с многомиллионной армией гастарбайтеров, потерявших работу во многочисленных кафе, на стройках, в торговых центрах? И которые сейчас даже не могут вернуться к себе на родину по причине всеобщего закрытия границ. А ведь такая бесконтрольная масса неустроенных, оторвавших от своих корней и традиционного уклада людей и так представляла собой фактор роста криминала.

Словом, уговорами Пескова проблему, естественно, не решить. Хотя и предлагаемые фракцией КПРФ в Мосгордуме варианты смягчения социальных проблем путём, например, выплат каждому москвичу пособия в размере 20 тысяч рублей за счёт отказа от части трат на городское благоустройство также вряд ли найдут отклик у мэра и столичного правительства. От расходов на благоустройство в 102 млрд рублей в Москве, как известно, «бюджеты не трещат».

Но в любом случае после отступления пандемии наш мир изменится. И обострившиеся по причине наступления коронавируса проблемы всё равно придётся решать. Поскольку так называемые тучные годы в ближайшей перспективе вряд ли вернутся. А потому вопросы и социальной поддержки в условиях ЧС, и разумной миграционной политики — это не тот случай, когда обо всём можно будет забыть сразу после выписки последнего больного.