Жапаров заявил, что Россия является главным союзником Киргизии

https://static.news.ru/photo/649c3714-556c-11eb-b286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Садыр Жапаров/facebook.com

Победивший на президентских выборах в Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что Россия продолжит оставаться стратегическим партнёром республики.

По его словам, РФ для Киргизии является не просто стратегическим союзником и партнёром, две страны связывает очень давняя история.

Очень высокие отношения имеются с Россией, мы это будем продолжать. Без России, это все киргизы знают, нам будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия — наш главный союзник и партнёр, — подчеркнул он.

Также Жапаров прокомментировал положение русского языка на территории республики, отметив, что он обладал и будет обладать официальным статусом.

Кроме того, Киргизия намерена наращивать сотрудничество и с другими государствами, передаёт «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что США признали Садыра Жапарова избранным президентом Киргизии.

Досрочные президентские выборы прошли в Киргизии 10 января. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. По данным ЦИК республики, после обработки 95% бюллетеней Жапаров набрал 79% голосов. Ряд кандидатов заявили, что не признают итоги выборов. По их мнению, выборы президента Киргизии проходили под давлением и в неравной борьбе, имели место нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования.

Жапаров, в свою очередь, заявил, что не держит зла на оппонентов, пытающихся воспрепятствовать воле народа. Он пообещал не допустить политических гонений.