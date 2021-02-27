Зеленского обвинили в популизме после указа о «деоккупации» Крыма

https://static.news.ru/photo/0b09f136-78db-11eb-a249-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Указ президента Украины Владимира Зеленского по «деоккупации и реинтеграции Крыма» — популистский документ, ни один из его пунктов не имеет шансов на реализацию, считает депутат Госдумы РФ от полуострова Константин Бахарев.

Накануне лидер Незалежной подписал распоряжение, направленное на «деоккупацию» региона. В тексте оговариваются шаги по развитию и поддержке языка крымских татар. Также решение Киева включает меры по защите «культуры и прав жителей аннексированного Крыма». По словам руководителя государства, жителям Крыма «пора возвращаться домой». Он также обвинил Москву в нарушениях прав крымчан, но конкретных примеров не привёл.

Это популистское решение и отчаянная попытка Зеленского спасти свой стремительно падающий рейтинг доверия граждан страны и продемонстрировать перед Вашингтоном, что он и дальше готов верно служить своим заокеанским хозяевам, — цитирует Бахарева РИА Новости.

Он отметил, что Зеленский не может обещать украинцам экономический рост, так как это невозможно без нормализации отношений с РФ, хотя бы в сфере торговли. По его словам, Кремль ждёт момента, когда к власти в соседней стране придёт нормальный президент.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что план Киева вернуть Крым путём привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее парламент Украины призвал мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию и противодействовать «милитаризации» полуострова.