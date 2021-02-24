Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» станет «ловушкой» для Европы

https://static.news.ru/photo/ed2ce9c0-772c-11eb-aa38-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Российский газопровод «Северный поток — 2» является по сути ловушкой для всей Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с главой Польши Анджеем Дудой.

Этот проект по сути — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить, — сказал украинский лидер. Его слова приводятся на сайте главы Незалежной.

По его словам, новые санкции в отношении российского газопровода гарантируют энергетическую безопасность Европы. Польский лидер высказал мнение, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.

Как писал NEWS.ru, Зеленский и Дуда в телефонном разговоре обсудили возможные шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». К своим планам они намерены максимально привлекать международное сообщество. Остальная часть телефонного разговора была посвящена ситуации в Донбассе и реализации совместных проектов. В частности, речь шла о строительстве, ремонте дорог и модернизации пунктов пропуска.

Ранее украинский лидер поблагодарил литовские власти за санкционное давление на Россию, а также за поддержку в работе по вступлению Украины в НАТО.