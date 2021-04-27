Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане

https://static.news.ru/photo/648e78a6-a7fe-11eb-8130-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами рассказал, где хотел бы провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам политика, идеальным местом для подобной встречи был бы Ватикан. Его слова передаёт газета la Repubblica.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучала инициатива пообщаться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

По словам Зеленского, его встреча с Путиным необходима для завершения боевых действий на юго-востоке страны.

Ватикан — это идеальное место для диалога о мире, — сказал политик.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент может обсуждать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским проблематику двусторонних отношений, а не конфликт в Донбассе.

По словам представителя Кремля, позиция Путина как в отношении самой инициативы поговорить, так и к темам беседы известна. Диалог между лидерами может касаться только двусторонних отношений. Переговоры не будут использованы для поиска средств урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.