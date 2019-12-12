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Министерство иностранных дел РФ сообщило, что с 14 декабря вступает в силу соглашение между Россией и Хорватией о взаимных поездках граждан двух стран.

Внесённые изменения дают право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней для некоторых категорий граждан, — сообщает ТАСС. Новые правила...