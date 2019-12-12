Фото: JB Autissier via www.imago-image/GlobalLookPress

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым изменить Минские соглашения, лежащие в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Глава государства заявил, что выполнить обозначенную им задачу будет непросто, но реализовать это необходимо.

Это будет очень сложно сделать, но мы сможем изменить и должны это сделать, — сказал Зеленский в эфире канала «1+1», отвечая на вопрос о такой возможности.

Как писал NEWS.ru ранее, полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Кремль против внесения изменений в минские договорённости.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях