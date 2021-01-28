Зеленский ввёл новые санкции против России

https://static.news.ru/photo/43a95038-61aa-11eb-9126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц из РФ. Указ опубликован на сайте президента.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 «О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введённого в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т» (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 — несекретно), — говорится в тексте сообщения.

Контроль за выполнением решения, согласно документу, возлагается на секретаря СНБО. Указ вступил в силу с момента опубликования.

Сам санкционный список не опубликован, а одно из решений СНБО и вовсе засекречено. В тексте указа даётся поручение кабмину Украины совместно с Нацбанком и СНБО обеспечить реализацию и мониторинг исполнения санкций. МИД ставится задание проинформировать о принятых мерах ЕС, США и другие государства о введении санкций против России. Также предлагается поставить вопрос о введении ими аналогичных ограничительных мер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» зарегистрировали в парламенте страны проект закона, предусматривающего тюремное заключение сроком от двух до пяти лет за сокрытие жителем Незалежной наличия у него паспорта РФ.