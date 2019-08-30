https://static.news.ru/photo/5e01cc3a-cb1a-11e9-a7ad-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность приглашением России на следующую встречу «Большой семёрки», которая пройдёт в США в 2020 году.

Свою тревогу по этому поводу он выразил в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В то же время он поддержал решение стран — участниц саммита G7 в Биаррице, которые посчитали невозможным возвращение России в клуб из-за оккупации Крыма. Украинский лидер чётко обозначил свою позицию по этому вопросу, заявив, что о членстве РФ в организации не может быть речи, пока не установлен мир в Донбассе и до тех пор, пока Крым остаётся в составе России, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация президента США намерена вернуть Россию в G7. По его словам, американский лидер Дональд Трамп считает, что это необходимо.