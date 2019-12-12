https://static.news.ru/photo/83f96ce6-1cf9-11ea-8e0d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Gloval Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью журналисту ВГТРК. Фрагмент этой беседы показали в эфире телеканала «Россия 24».

Главное, что мы все начали общаться, — сказал журналисту ВГТРК Зеленский во время саммита в «нормандском» формате.

Полную версию интервью покажут 15 декабря в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прекращение показа на телеканале ТНТ украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил нынешний глава европейского государства Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Кремль не имеет к данной ситуации никакого отношения. Российские власти не вмешиваются в редакционную политику телеканалов, в то, что именно они показывают и в каких форматах.