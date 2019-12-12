Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью журналисту ВГТРК. Фрагмент этой беседы показали в эфире телеканала «Россия 24».
Главное, что мы все начали общаться, — сказал журналисту ВГТРК Зеленский во время саммита в «нормандском» формате.
Полную версию интервью покажут 15 декабря в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прекращение показа на телеканале ТНТ украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил нынешний глава европейского государства Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Кремль не имеет к данной ситуации никакого отношения. Российские власти не вмешиваются в редакционную политику телеканалов, в то, что именно они показывают и в каких форматах.