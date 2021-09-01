Зеленский поднимет тему Крыма и Донбасса на встрече с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен начать переговоры с главой Соединённых Штатов Джо Байденом с темы Крыма и Донбасса. Об этом стало известно во время общения Зеленского с журналистами в Вашингтоне, трансляцию которого вёл YouTube-канал «Дом».

Будет несколько секторов нашего разговора: безопасность, война, экономика... Есть много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Тем более, мне кажется, вопрос не в том, о чём спрашивает Украина и что отвечает Америка. Мне кажется, это взаимно. У каждой стороны есть вопросы и есть ответы, — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что вопросы Крыма и Донбасса являются первоочередными для украинского президента, поэтому переговоры он планирует начать именно с них.

После государственного переворота в Киеве 2014 года Крым по результатам проведённого там референдума вошёл в состав Российской Федерации, однако власти Украины до сих пор не согласны с этим решением и всячески пытаются оспорить его на международной арене. В том же году Донецкая и Луганская области объявили себя независимыми республиками, отдельными от Украины. Далее Киев в этих районах развернул масштабную военную операцию против командования ДНР и ЛНР, в результате которой погибли примерно 13 тысяч человек.

Ранее стали известны другие подробности поездки Зеленского в США.