https://static.news.ru/photo/c218ce36-1d30-11ea-9563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о готовности РФ подписать договор о транзите газа.

Политик уточнил, что российская сторона предложила подписать документом со сроком действия год, на что украинская выдвинула ответное предложение — десять лет. Затем РФ согласилась на трёхлетний контракт, а Украина повторила свои условия.

РФ предложила один год, мы предложили десять, потом нам предложили три, а мы компромисс — десять. Переговоры будут продолжены, — сказал Зеленский в ходе интервью на канале «1+1».

Он подчеркнул, что цена транзита — вопрос экономический, а не политический.

Кроме того, Зеленский ответил на шутку президента Путина, который, говоря о перспективах заключения транзитного контракта, процитировал стишок: «А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет».

А у нас газопровод. И в этом баланс, — ответил украинский президент.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинская сторона изменила свой подход к переговорам с Россией. Как говорит Захарова, украинские переговорщики стали учитывать интересы различных сегментов общества и изменили тональность своих высказываний, оперируя больше правовыми терминами.