«Крылья подрежут»: Зеленский усомнился в появлении «дракона» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в возможности появления авторитарного режима в стране. Об этом он заявил во время выступления перед аудиторией Стэнфордского университета в рамках своего визита в США, передаёт официальный сайт украинского лидера.

Украинское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы ни хотел, кто бы себе что ни придумал, «дракону» на Украине появиться невозможно. Крылья подрежут, — подчеркнул Зеленский.

На подобные рассуждения главу Украины навёл вопрос русскоязычной слушательницы, которая спросила у него, не боится ли он «убив дракона, стать драконом». В процессе своих размышлений на эту тему Зеленский упомянул фильм Марка Захарова «Убить дракона», подчеркнув, что у украинцев и россиян много общих исторических ценностей, однако в политических аспектах страны сильно различаются.

Также он выразил уверенность в том, что Украина будет «сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы», и добавил, что его «украинская мечта» заключается в цифровизации страны и возвращении Крыма и Донбасса.

Ранее Зеленский провёл параллель между Apple и Украиной на основании того, что в её идеи тоже мало кто верил.