Зеленский снял номер в отеле Вашингтона за 146 тысяч рублей в день

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита к главе США Джо Байдену снял номер в пятизвёздочном отеле Вашингтона Hey Adams стоимостью в 146 тысяч рублей за одну ночь. Подробнее об этом пишет портал TCH.

Гостиница расположена на противоположной от Белого дома улице, номер класса люкс в этом отеле стоит порядка $2 тысяч, что в российской валюте составляет примерно 150 тысяч рублей.

Ранее посол Украины в США, Оксана Маркарова, раскрыла подробности визита Зеленского в Соединённые Штаты. По словам девушки, он не только проведёт переговоры с Джо Байденом, но и откроет Украинский дом, посетит ключевые для американско-украинских отношений места в Вашингтоне, а после отправится в Калифорнию. Также стало известно, что делегация Украины встретится с представителями «топовых компаний» и проведёт питчинг Украины самым крупным инвесторам планеты.