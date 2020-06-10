Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

https://static.news.ru/photo/967a6758-ab2e-11ea-b111-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией. Он уверен, что рано или поздно жителям России станет стыдно за присоединение полуострова, и он вернётся под контроль Киева.

Через несколько лет русскому народу будет стыдно за то, что произошло. Без возврата Крыма не будет единения, возможности нормально и откровенно, дружно общаться украинскому и российскому народу в будущем поколении. Это невозможно. Мы соседи. Мы живем в этой квартире и никто переселяться не собирается, — сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».

При этом он не смог дать прогноз, когда Крым вернется под контроль Украины.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл референдум. Президент РФ Владимир Путин признал , что к тому времени в Крыму были российские военные (так называемые «зелёные человечки»). Подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вступление в состав РФ. Мировое сообщество референдум не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Ранее журналист Польского радио Петар Петрович с сожалением констатировал, что Запад, по всей видимости, смирился с тем, что Крым — это часть России. На это, по его мнению, указывает то, что большинство стран Евросоюза проигнорировали отмечаемую Москвой шестую годовщину вхождения полуострова в состав РФ, писал NEWS.ru.