https://static.news.ru/photo/15b66cac-379d-11ea-a54d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина продолжает работать над составлением списков для обмена пленными с Россией. Об этом президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он поблагодарил Меркель за поддержку Киева в рамках «нормандского саммита» и за содействие мирному урегулированию, передаёт РИА Новости.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась считать процесс обмена завершённым, пока не будут прекращены уголовные дела в отношении его участников, писал NEWS.ru.