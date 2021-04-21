Глава ЛНР: Зеленский не имеет морального права приглашать Путина в Донбасс

https://static.news.ru/photo/69435680-a2ba-11eb-976d-96000091f725_660.jpg Леонид Пасечник Фото: glava-lnr.info

Президент Украины Владимир Зеленский не вправе назначать встречи российскому лидеру Владимиру Путину в Донбассе. Эта территория принадлежит исключительно жителям Луганской и Донецкой народных республик, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что Киев не волен называть отколовшиеся территории своими.

Господин Зеленский, вы не имеете никакого морального права назначать в нашем доме встречи. Вы бессовестно называете Донбасс своим, зная, что украинскую землю вы уже продали, — сказано в заявлении Пасечника, которое приводит РИА Новости.

Он также призвал украинские власти, прежде чем снова наставлять оружие на жителей Донбасса, подумать, чем это может обернуться. «Русские своих не бросают!» — напомнил глава ЛНР.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны России прозвучала инициатива встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

21 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что официальных запросов о переговорах со стороны Зеленского к Путину в последнее время не поступало.