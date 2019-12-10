https://static.news.ru/photo/48e79606-1b40-11ea-99ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

С президентом России Владимиром Путиным нелегко вести переговоры. Дело в том, что глава государства детально разбирает каждый поставленный вопрос. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский после прошедшего 9 декабря саммита в «нормандском формате» в Париже.

Украинский лидер также заявил, что по некоторым вопросам главы государств всё же смогли договориться.

Путин разбирает всё в деталях, и мы начинаем регулировать каждое слово. Я просто другой человек, я быстрый человек, я такой, что раз-раз, договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика, — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

Как ранее писал NEWS.ru, в Париже состоялись очередные переговоры руководителей стран «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция), посвящённые ситуации в Донбассе и выполнению Минских договорённостей.

Саммит на высшем уровне стал первым в своём роде с 2016 года. Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.