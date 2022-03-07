Зеленский призвал бойкотировать экспорт российской нефти

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести новые санкции против России. В частности, он предложил бойкотировать экспорт российской нефти и нефтепродуктов, сообщает РИА Новости.

Украинский лидер уточнил, что данные меры можно назвать эмбарго.

Ранее канадские политики предложили заместить российскую нефть канадским сырьём. Данное предложение внесли министр энергетики провинции Альберта в Канаде Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни.

При этом фьючерсы на газ в Европе 7 марта продолжают стремительно расти. Спустя час с момента открытия торгов исторический максимум обновлён несколько раз. По последним данным, уже преодолена отметка в $3200 за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, апрельские фьючерсы по индексу наиболее ликвидного хаба TTF уже на открытии торгов продавались за $2366,8 за тысячу кубометров, а спустя несколько минут цена превысила $2500, после чего вышла за границу в $2700.