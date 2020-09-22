Зеленский пожаловался на ограниченные контакты с Путиным

https://static.news.ru/photo/82e4b34e-fd7f-11ea-af62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих контактах с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, их общение довольно ограниченно и он хотел бы «большей эффективности» от переговоров.

Коммуникация с президентом России ограниченна, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога, — приводит его слова ТАСС.

Он также выразил мнение, что для достижения мира в Донбассе нужны усилия с обеих сторон. Украина, по его словам, заинтересована в этом больше, поскольку военные действия идут на украинской территории. Однако, как подчеркнул Зеленский, Москва должна стремиться «ускорить достижение мира» и делать для этого соответствующие шаги.

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что Киев и Москва «потеряли отношения». Он напомнил, что когда-то украинцы и русские называли друг друга братьями и сёстрами, но потом Украина утратила территории из-за РФ.