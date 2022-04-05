Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию

Совету Безопасности Организации Объединённых Наций следует или самораспуститься, или исключить из своего состава Россию, заявил на заседании СБ ООН президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости. Вариант с исключением не может быть принят, поскольку РФ обладает исключительным правом вето, при котором без её согласия эту процедуру не получится осуществить.

Во время своего доклада перед членами ООН Зеленский указал на необходимость восстановления мира на Украине. Он подчеркнул, что это решение должен принять Совбез организации. Однако украинский лидер упрекнул ООН в непонимании, как это сделать.

Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся её действий, реформировать систему безопасности либо, если не будет другого варианта и альтернативы, вы все должны самораспуститься, — сказал Зеленский.

Также во время доклада украинские политик предложил провести в Киеве глобальную конференцию. По мнению Зеленского, на ней обходимо обсудить реформирование мировой системы безопасности.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратился к президенту Украины. Дипломат попросил Зеленского не слушать Запад и не идти в конфликт с Москвой «до последнего украинца».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава государства обозначил в качестве её целей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Впоследствии на Россию обрушилась череда санкций со стороны ряда государств.