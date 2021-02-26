Зеленскому жёстко ответили в РФ на сравнение Крыма с вырванным сердцем

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Российские политики отреагировали на заявление лидера Украины Владимира Зеленского, назвавшего Крым «вырванным сердцем» Украины. Глава региона Сергей Аксёнов в беседе с журналистами назвал слова президента соседней страны бессовестной демагогией, а также отметил, что «сердце Украины» «извлекли» организаторы и исполнители госпереворота в Киеве.

Чиновник добавил, что жители Крыма не захотели «жить рядом с живыми мертвецами» и вернулись в государство, являющееся для них домом.

Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает, — цитирует руководителя субъекта РИА Новости.

До этого руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с телеканалом RT вспомнил , что возвращение региона в состав РФ прошло в соответствии с международными нормами права.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате. В Кремле в ответ на это заявляют, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и вопрос об отчуждении полуострова закрыт.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке встречи с зарубежными партнёрами в формате так называемой Крымской платформы. По его словам, эта мера направлена на «деоккупацию» Крыма. В документе оговариваются шаги по развитию и поддержке языка крымских татар, перечисляются меры по защите культуры и прав жителей полуострова. Экс-генпрокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала проведение этого мероприятия подстрекательством к совершению международного преступления против целого народа.