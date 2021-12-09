Зеленский похвастался, что Байден поделился содержанием разговора с Путиным

В Госдепартаменте США сообщили, что президент Джо Байден не заключал с Россией никаких сделок и не делал никаких уступок. При этом известно, что Байден проинформировал украинского президента Владимира Зеленского о содержании своих переговоров с Путиным. Главы двух стран также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов США и Украины проходили в очень открытой, прямой атмосфере. Президенты начали с самого главного: президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным, — заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Сообщается, что разговор Байдена с Зеленским продлился почти полтора часа.

Ранее сообщалось, что корабль управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в сторону Керченского пролива, создавая угрозу мореплаванию в указанной зоне. При этом на требования изменить курс не реагирует, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Украина никаких заявок на проход по каналу ранее не подавала, уточнили в службе.

По данным ФСБ, корабль был в рейде, затем вышел из порта Мариуполь и выдвинулся в Керченский пролив. Его ещё в 13:45 предупредили, что судно должно соблюдать законодательство России и заранее подавать заявки на передвижение в этом районе.