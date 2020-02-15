https://static.news.ru/photo/891527bc-5000-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в предательстве после его попыток наладить диалог с Москвой. Об этом украинский лидер заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, против прямого разговора с российским лидером были многие внутри страны и за её пределами.

Некоторые украинцы называли это «зрадой» (укр. «предательство». — NEWS.ru) украинских интересов, но для меня украинские интересы — это простые люди, — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Зеленский напомнил, что диалог с Путиным позволил вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков и в целом привёл к хорошим результатам для Украины.

Ранее украинский президент пожелал провести выборы в Крыму, который с 2014 года является субъектом РФ, но считается «временно оккупированной территорией» на Украине, писал NEWS.ru.