https://static.news.ru/photo/658d223a-1abe-11ea-b018-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подсказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому повернуться к журналистам для совместного фото.

В начале переговоров глава Украины едва не сел на стул российского лидера, перепутав места. Затем Зеленский стал открывать папку с документами, сидя спиной к фотографам.

Сначала президент Франции Эммануэль Макрон попытался жестом указать украинскому лидеру, что сзади стоят журналисты. Однако президент Украины не сразу понял, что от него хотят, после чего Владимир Путин попросил его повернуться. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, лидеры стран «нормандской четвёрки» возобновят переговоры после двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.