Зеленский обвинил РФ в разделении сфер влияния в мире

https://static.news.ru/photo/bf93a758-fc5f-11ea-9188-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: imago-images.de/Global Look Press

Москва пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он записал видеообращение, посвящённое 75-летию Генеральной ассамблеи ООН, создание которой, по словам украинского лидера, является символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны.

При этом Зеленский подчеркнул, что ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав РФ показали, что урок не был усвоен.

Напомню, что это не только война на Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире, — отметил Зеленский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у Украины и России нет никаких отношений. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский. По его словам, Киев и Москва «потеряли отношения». Он напомнил, что раньше украинцы и русские называли друг друга братьями и сёстрами, но потом Украина потеряла территории из-за РФ.