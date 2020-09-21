Зеленский обвинил РФ в разделении сфер влияния в мире

Москва пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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При этом Зеленский подчеркнул, что ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав РФ показали, что урок не был усвоен.
Напомню, что это не только война на Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире, — отметил Зеленский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у Украины и России нет никаких отношений. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский. По его словам, Киев и Москва «потеряли отношения». Он напомнил, что раньше украинцы и русские называли друг друга братьями и сёстрами, но потом Украина потеряла территории из-за РФ.
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