Зеленский обратился к россиянам на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам с речью. Его видеообращение, опубликованное в Telegram-канале, длилось 11 минут, из них 9 минут украинский лидер говорил по-русски.

Зеленский заявил, что россияне и украинцы «разные», но это не повод быть врагами. Также бывший актёр рассказал, что пытался связаться с президентом Путиным, «но в ответ — тишина, хотя тишина должна быть в Донбассе». К россиянам Зеленский обратился не как президент, а как «гражданин Украины». Он предупредил о возможности «предстоящей большой войны» на европейском континенте.

Нас с вами разделяет более двух тысяч километров границы, вдоль неё стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, ваше руководство одобрило шаг вперёд, на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте, — сказал на русском языке украинский президент.

Зеленский добавил, что Украина не хочет войны и готова к переговорам. Страна находится вне любых оборонных альянсов, но в случае нападения будет защищаться.

Вам говорят, что это пламя может принести свободу народу Украины. Но народ Украины свободен, — заключил украинский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране требуется макрофинансовая помощь от Франции. При этом он в Twitter поблагодарил главу Пятой республики Эммануэля Макрона за решение о предоставлении оборонных средств.