Зеленский надеется на усиление давления ЕС на Россию

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Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся, что Евросоюз продолжит усиливать давление на российскую сторону из-за конфликта в Донбассе. По его словам, Незалежная намерена достигнуть мира на своей территории исключительно «политико-дипломатическим путём».

В связи с таким положением дел Зеленский обратился к Брюсселю. Он предлагает разрабатывать против РФ совместные санкции, так как его всё ещё заботит «российская агрессия».

Уверен, что Европейский совет под председательством Шарля Мишеля в конце этого месяца будет иметь жёсткую позицию касательно российской агрессии, — высказался украинский лидер.

Он также отметил, что благодаря поддержке зарубежных партнёров обстановка в Донбассе сильно улучшилась, особенно за последние месяцы. В качестве примера он привёл усилия СММ ОБСЕ. Специалисты миссии помогли расчистить значительную часть территории от неразорвавшихся снарядов, чем обеспечили безопасность местного населения, передаёт «Интерфакс».

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что член Трёхсторонней контактной группы от Украины журналист Сергей Гармаш предположил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в ближайшие десять лет.