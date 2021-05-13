Зеленский ловит Путина «на живца»

Как мы уже отмечали, Владимир Зеленский под чётким кураторством американского посольства в Киеве всеми силами пытается выйти на прямой контакт с Владимиром Путиным хотя бы в форме телефонного разговора. А там уже поставить вопрос о личной встрече. Притом, что сверхзадача «Слуги народа» проста, как апельсин: навязать России донбасскую повестку и как бы де-факто превратить её в сторону гражданской войны на Украине.

Последнее ноу-хау во исполнение этой простой миссии: преследование известного на Украине политика и предпринимателя Виктора Медведчука. Тесные контакты Медведчука с российским руководством и деловыми кругами являются секретом Полишинеля. Сейчас он — депутат украинского парламента — Рады, возглавляет политсовет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!», популярной на востоке страны, которую, пусть и с некоторой натяжкой, можно отнести к пророссийским силам.

Старшая дочь Медведчука, Ирина, замужем за Андреем Рюминым, ныне главой «Ленэнерго», которого рассматривают в качестве одного из претендентов на высокое положение в питерской политической иерархии.

Нет, Медведчук даже в частном порядке не рискнул признать Крым российским, но несколько раз пытался взять на себя роль посредника в возможном сближении позиций двух стран. И, как мы помним, привился нашим «Спутником V» и даже пытался поспособствовать поставкам российской вакцины на Украину, чем особенно раззадорил местных нациков, что скорее богу душу отдадут, чем привьются «москальской отравой».

Виктор Медведчук Kremlin Pool/Global Look Press

В результате Медведчук попал под каток нынешней власти, перещеголявшей даже режим Петра Порошенко, который политика старался не прессовать. Впрочем, как говорят, их связывали еще и бизнес-интересы. Ныне же сначала при знаковом молчании поборников свободы слова по обе стороны Атлантики закрыли телеканалы Виктора Владимировича. Причем сразу три. Затем выдвинули против него обвинение в государственной измене. Причем, вспомнили для подкрепления обвинения некие проступки, датированное аж 2015 годом, с упоминанием неназванных персон и неназванных мест встреч. Тут и передача сведений о состоянии подразделений украинской армии, и трансфер России права на какое-то месторождение на крымском шельфе. И даже сбор личных данных украинцев для российских спецслужб.

Но, как многие считают, дело совсем не в Медведчуке, не представляющем для режима большой проблемы. В окружении растерявшегося Зеленского решили подманить Москву на «живца», роль которого и отвели преследуемому политику. Расчет на то, что на фоне развернувшихся допросов Медведчука в генпрокуратуре, кто-то, хотя бы из кураторов украинского направления в Кремле, тот же Дмитрий Козак, выйдет с Киевом на связь, чтобы прояснить ситуацию и разъяснить перспективы самого Медведчука. И таким образом начать завязывать диалог, который постепенно, пусть и в телефонном формате, выводил бы на всё более высокий уровень общения.

Утверждают, что такой розыгрыш ситуации одобрили и непосредственные кураторы Зеленского из американского посольства в Киеве. Но пока надежда на то, что Кремль сразу бросится торговаться по поводу дальнейшей судьбы олигарха, не оправдывается. Видимо, скоро придет время отправить Виктора Владимировича в СИЗО вместо домашнего ареста. Надо повышать ставки в развернутой игре.