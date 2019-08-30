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Имя помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не попало в список приглашённых на встречу главы государства с советниками высокого ранга.

Отношения президента США Дональда Трампа и его помощника, по слухам, дали трещину. Трамп раздражён сопротивлением Болтона в отношении урегулирования ситуации в Афганистане и старается держать его в стороне от обсуждения...