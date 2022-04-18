Зеленский и Арестович — тайные антиамериканисты?

Владимир Зеленский отчаянно призывает своего покровителя Джо Байдена войти в историю, став по-настоящему лидером всего мира. А заодно всячески соблазняет ветерана большой политики положительным резонансом от его поездки в Киев. Тем временем в оплоте щирого украинства — городе Львове — по инициативе, как утверждают, местных муниципальных властей, выпущена спецмайка с портретом Зеленского, но, не поверите, в известном всему миру образе Че Гевары. Есть и классический революционный берет, и трёхдневная небритость — все атрибуты истинного борца за народное счастье. Нет только главного — воли народной.

Но на всякий пожарный случай под портретом надпись по-английски: the president. Почему по-английски? Видимо, новое творение повезут и за границу для широкого распространения. Да и заокеанским покровителям лизнуть ещё раз будет не лишним.

Вот только вряд ли такая майка запущена в серию без согласования с Киевом и президентским офисом. И тогда что же получается? Ярый вассал «спящего Джо» Владимир Александрович втайне восхищается и хотел бы быть похожим на одного из самых известных борцов с американским империализмом, членом коммунистической партии? Че Гевара ведь всего себя отдал этой борьбе, победив с Фиделем на Кубе и героически погибнув уже в Боливии. А ещё были джунгли Конго. Так что же, Зеленский признаёт его авторитет и готов «делать жизнь с него»?

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И ведь если вспомнить многие смелые миниатюры и репризы его любимого и высокодоходного детища «Квартала 95», то нет ничего удивительного в том, что помимо майки а-ля Че Гевара были ещё хлопчатобумажные творения со стилизацией нынешнего киевского катакомбного сидельца под чилийского президента Сальвадора Альенде и никарагуанского героя Аугусто Сандино. Причём оба также противоборствовали именно американскому вмешательству в дела их родных стран. И уж точно унизительно не присягали на верность заокеанскому властелину, а смело бросали вызов янки.

К слову, сейчас один из самых громких соратников Зеленского, без сомнения, Алексей Арестович — отставной майор, отставной же актер погорелого театра «Чёрный квадрат», звезда снимавшихся и в Москве сериалов. А ныне он, как мы знаем, — творец разного рода фейков, не оставляющих у его соотечественников сомнений в неизбежной скорой победе украинского воинства, которое, оказывается, не в плен сдаётся, а просто передислоцируется, укрепляя свои позиции.

Вот только пипл, «хавающий» такую дезу, и не слыхивал, надо полагать, что уже в начале нулевых Арестович регулярно наведывался в столицу России и активно участвовал в мероприятиях нашего главного евразийца Александра Дугина, тогда ещё соратника Эдуарда Лимонова. Словом, не просто якшался с российскими имперцами, реставраторами СССР, но и без зазрения совести публично на таких сходках ругал американскую политику проведения подрывных «цветных революций».

Вот такой смутный психологический бэкграунд и у президента, и у его фейкомёта-многостаночника. А ведь раздвоение личности — это очень неприятно. Может, выпустить майку, на которой Зеленский был бы в образе де Голля? Но нет. Ростом не вышел.