Зеленский остался доволен единодушием с Эрдоганом

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Взгляды Киева и Анкары на вопросы безопасности в Черноморском регионе совпадают. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на совместном брифинге глав государств.

В ходе двусторонней встречи политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонной промышленности, а также соглашения о свободной торговле и туристической сфера. В программе визита Зеленского также было заявлено участие в стратегическом совете высокого уровня между Украиной и Турцией.

Прежде всего, мы основательно обсудили вопросы безопасности и противодействие вызовам в Черноморском регионе. И стоит отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают относительно самих угроз и путей должного реагирования на эти угрозы, — сказал Зеленский.

Президенты обсудили ситуацию в Донбассе и крымский вопрос. Турецкий лидер, в частности, заявил, что Анкара не признаёт полуостров российской территорией. Вместе с тем, он заверил, что военно-техническое сотрудничество двух государств не направлено против какой-либо третьей страны.

Президент Украины рассказал, что проинформировал коллегу о милитаризации Крыма и ситуации в Донбассе. В частности, речь шла о наращивании вооружений и формирований у украинских границ. Эрдоган в свою очередь высказал мнение, что конфликт нужно разрешать только мирным путём в рамках Минских соглашений и с условием уважения территориальной целостности Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что Киев впервые использовал разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе. Летательный аппарат, принятый на вооружение украинской армией, ранее участвовал в нескольких учениях, в том числе над Чёрным морем. Теперь же ударные дроны решено направить на восток страны.