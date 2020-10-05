Зеленский: без Путина войну в Донбассе не остановить

https://static.news.ru/photo/7efbb99e-07ac-11eb-9599-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Без взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным не удастся прекратить войну в Донбассе. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский.

В интервью изданию Politico Europe он отметил , что освобождение за время его руководства страной 140 удерживаемых лиц стало возможным после прямого контакта с Путиным.

Только в «нормандском формате» это не срабатывает, этого недостаточно. У нас есть вопросы, не предусмотренные «нормандским форматом». Это вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных проблем крымчан, находящихся в плену, многие из них — за решёткой. Такие вопросы надо решать с президентом России, — признал Зеленский.

Он подчеркнул, что если не говорить с Путиным, тогда не получится полностью восстановить Украину и вернуть все территории, над которыми утерян контроль.

При этом, добавил президент Украины, «отдельный кейс — это поддержка западных партнёров», без содействия которых и сам по себе диалог с его российским коллегой был бы не столь конструктивным.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что план по мирному урегулированию ситуации на территории Донбасса уже готов. О завершении конфликта можно будет говорить, когда документ согласуют все стороны.