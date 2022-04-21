«Зеленский, беги»: Кадыров ответил на слухи о «ликвидации» главы Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о якобы данном обещании «убить Зеленского». Информацию об этом глава чеченского региона в своём Telegram-канале назвал «ерундой».

Кадыров с насмешкой предположил, что речь может идти о возможной готовящейся «ликвидации» нынешнего украинского президента своими же соратниками.

Зеленский, беги, беги! Они именно так поступают с испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец, тебя свои же скоро к «салам алейкум» отправят, — высказался Кадыров, добавив, что бежать будет уже поздно.

Политик отметил, что он давно уже привык к разного рода слухам. Но что касается Зеленского, то планов на него у Кадырова нет. Глава Чечни не раз предлагал Зеленскому выбрать линию сотрудничества с Россией и даже предлагал предоставить ему политическое убежище в Чечне, чтобы украинский президент смог сохранить жизнь.

Нам ты не мешаешь — ты всего лишь хороший игрок команды КВН. Так что ни жил ты достойно, и не умрёшь достойно, получается. Давай, беги, куда глаза глядят, — посоветовал украинскому президенту глава российской республики.

Слухи о том, что Рамзан Кадыров якобы «пообещал» «ликвидировать» Владимира Зеленского, озвучил накануне в эфире украинского радиоканала глава СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что Кадыров якобы «брал на себя обязательства», что он или «его группировка» обязательно «устранят» украинского президента. Данилов даже умудрился привести детали исполнения озвученного им «плана», о которпых, вероятно, не знал и сам Кадыров.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения о планах российских властей «убить Зеленского». В интервью французскому телеканалу LCI, официальный представитель Кремля заявил, что это неправда.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью «Украинской правде», что Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь. По его словам, у властей страны есть информация о том, что диверсионно-разведывательные группы намереваются зайти в правительственный квартал в Киеве.