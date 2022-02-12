Здоровье Жириновского незначительно улучшилось

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского немного улучшилось и близко к стабильному, сообщает URA.RU со ссылкой на источник. Он дышит через кислородную маску, но угрозы смерти нет. 2 февраля он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусом.

Сейчас угрозы потерять Владимира Вольфовича точно нет. При этом он всё равно дышит (не постоянно, но время от времени) через кислородную маску, — рассказали собеседники издания.

Отмечается, что его лечат лучшие специалисты. В консилиумах принимают участие ведущие медики.

Накануне в Минздраве заявили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное, оно не ухудшается.

До этого в пресс-службе ЛДПР сообщили , что Жириновский «хорошо себя чувствует», изучает прессу, рабочие документы, даёт указания и в ближайшее время может вернуться к активной работе.

Жириновский с 2 февраля находится на лечении в ЦКБ, врачи диагностировали у него коронавирус. Однако новость о госпитализации политика появилась только 9 февраля, тогда же сообщалось, что состояние партийного лидера критическое и он даже подключён к аппарату ИВЛ.