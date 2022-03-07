Завершился третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров России Украины завершился, пишет РИА Новости. По сообщению информационного агентства, переговоры в Брестской области Белоруссии продолжались около трёх часов.

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

С украинской стороны на переговорах присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, а также министр обороны Алексей Резников.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента Владимир Мединский сообщал, что сторонам удалось «найти некоторые точки», по которым можно прогнозировать общие позиции.

Второй раунд переговоров прошёл 3 марта в Белоруссии. Тогда российской и украинской делегации удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня. Однако в понедельник начальник Наццентра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинское руководство не выполнило соглашения по гуманитарным коридорам и, более того, находится под влиянием радикалов и полностью утратило контроль над происходящим в стране.