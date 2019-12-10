https://static.news.ru/photo/d86a2db4-131d-11ea-b749-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен двусторонними переговорами с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках «нормандского» саммита.

Хорошо! По-деловому, — заявил президент РФ, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча с Зеленским.

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Пресс-служба Елисейского дворца уточняет, что переговоры лидеров России и Украины длились около 5–10 минут.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин подсказал Владимиру Зеленскому повернуться к журналистам для совместного фото во время встречи «нормандской четвёрки» в Париже.