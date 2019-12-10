Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен двусторонними переговорами с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках «нормандского» саммита.

Хорошо! По-деловому, — заявил президент РФ, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча с Зеленским.

Пресс-служба Елисейского дворца уточняет, что переговоры лидеров России и Украины длились около 5–10 минут.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин подсказал Владимиру Зеленскому повернуться к журналистам для совместного фото во время встречи «нормандской четвёрки» в Париже.

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