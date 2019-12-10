Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен двусторонними переговорами с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках «нормандского» саммита.
Хорошо! По-деловому, — заявил президент РФ, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча с Зеленским.
«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)
pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 9 декабря 2019 г.
Пресс-служба Елисейского дворца уточняет, что переговоры лидеров России и Украины длились около 5–10 минут.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин подсказал Владимиру Зеленскому повернуться к журналистам для совместного фото во время встречи «нормандской четвёрки» в Париже.
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