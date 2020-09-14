Завершились переговоры Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/4c49f252-f6a6-11ea-bf7d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Сочи подошли к концу переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации белорусского лидера. Встреча глав государств длилась более четырёх часов.

Переговоры Путина с Лукашенко начались 14 сентября около 14:40 мск. Встреча прошла в сочинской резиденции российского президента Бочаров Ручей. В начале переговоров Путин подчеркнул приверженность российской стороны всем договорённостям с Минском, в том числе по ОДКБ и Союзному государству.

Он отметил, что белорусский народ должен сам, без внешнего вмешательства найти решение в сложившейся ситуации. В свою очередь Лукашенко поблагодарил российского коллегу и всех россиян за поддержку Белоруссии после президентских выборов.

Как ранее писал NEWS.ru, поза президента России Владимира Путина во время переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко говорит о том, что он чувствует спокойствие, уверенность и расслабленность. Однако он при этом испытывает скуку. Такое мнение высказала социальный психолог Наиля Бирарова.