Завершились переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи подошли к концу переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Об этом
Переговоры Путина с Лукашенко начались 14 сентября около 14:40 мск. Встреча прошла в сочинской резиденции российского президента Бочаров Ручей. В начале переговоров Путин подчеркнул приверженность российской стороны всем договорённостям с Минском, в том числе по ОДКБ и Союзному государству.
Он отметил, что белорусский народ должен сам, без внешнего вмешательства найти решение в сложившейся ситуации. В свою очередь Лукашенко поблагодарил российского коллегу и всех россиян за поддержку Белоруссии после президентских выборов.
Как ранее писал NEWS.ru, поза президента России Владимира Путина во время переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко говорит о том, что он чувствует спокойствие, уверенность и расслабленность. Однако он при этом испытывает скуку. Такое мнение высказала социальный психолог Наиля Бирарова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен