https://static.news.ru/photo/898b551c-5f06-11ea-94bb-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Кремле завершились переговоры президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой встречи стала сложившаяся ситуация в сирийском Идлибе.

По данным ТАСС, российско-турецкие переговоры на высшем уровне продолжались около шести часов. Почти вся встреча, за исключением протокольной части, проходила в закрытом для СМИ режиме.

Как рассказал российский лидер, его разговор с турецким коллегой проходил с глазу на глаз по просьбе Эрдогана. Позже к ним присоединились участники делегаций с обеих сторон.

Ранее NEWS.ru писал о том, после завершения встречи лидеры государств могут выступить с заявлениями для прессы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.