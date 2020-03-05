В Кремле завершились переговоры президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой встречи стала сложившаяся ситуация в сирийском Идлибе.
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Как рассказал российский лидер, его разговор с турецким коллегой проходил с глазу на глаз по просьбе Эрдогана. Позже к ним присоединились участники делегаций с обеих сторон.
Ранее NEWS.ru писал о том, после завершения встречи лидеры государств могут выступить с заявлениями для прессы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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