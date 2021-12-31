Депутат Госдумы Затулин: НАТО уже «вступила» на Украину

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что НАТО уже «вступила» на Украину, но это «обратимо при желании». Данное заявление он сделал РИА Новости, комментируя состоявшиеся 30 декабря телефонные переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Это уже вторые переговоры глав государств за декабрь, на которых обсуждались предложенные Россией гарантии безопасности.

Но практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступила» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину. Там появились инструктора, консультанты, военные, там создаются различные базы, на территории, которая непосредственно к нам примыкает. Все это обратимо при желании. Как раз этого, как мне кажется, и добивается президент РФ, — сказал Затулин.

Проекты договоров по гарантиям безопасности с США и НАТО для РФ, опубликованные в декабре российским МИДом, предусматривают юридические гарантии отказа западных партнеров РФ от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз на территории постсоветских стран.

Ранее сообщались детали телефонных переговоров лидеров России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что особое внимание президенты уделили ситуации вокруг Украины и подготовке к январским дипломатическим контактам стран Запада с Россией с обсуждением взаимных гарантий безопасности.