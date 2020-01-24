https://static.news.ru/photo/cc825bda-3ea0-11ea-a439-fa163e074e61_660.jpg Мать израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в России за контрабанду наркотиков, Яфа Иссахар и её сестра Лиад в Московском областном суде Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Представители защиты гражданки США и Израиля Наамы Иссахар, осуждённой в РФ за контрабанду наркотиков, обсудят с ней подачу личного прошения о помиловании.

Защита в ближайшие дни обсудит с Наамой Иссасхар заявление пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова о необходимости её личного обращения к президенту РФ с ходатайством о помиловании. Во всех случаях это будет её личное решение, о котором мы сообщим, — говорится в заявлении защиты, поступившем в ТАСС.

25-летняя Наама Иссахар получила 7,5 года колонии в России за провоз 9,6 грамма гашиша в багаже. Девушка была в российском аэропорту транзитом. Она заявляет, что наркотики кто-то подложил в её багаж.

Нетаньяху несколько раз говорил с российским президентом Владимиром Путиным по поводу этой ситуации. Политики не смогли договориться об обмене девушки на россиянина Алексея Буркова, так как израильский суд уже одобрил его экстрадицию в Соединённые Штаты.

23 января к осуждённой Иссахар на встречу приходила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Данный визит, как заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, состоялся «на фоне контактов Путина в Израиле».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в России Иссахар.