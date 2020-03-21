https://static.news.ru/photo/44345782-6c1e-11ea-8773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проведут очередное заседание в формате видеоконференции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

Заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе пройдёт в формате видеоконференции, — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что заседания рабочих подгрупп по Донбассу пройдут с 23 по 25 марта, а их итоги подведут на Контактной группе, запланированной на 26 марта.

Как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил июньскую встречу лидеров «Большой семёрки» в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, вызванной распространением коронавируса нового типа. Встреча должна была состояться в июне 2020 года в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде. Вместо этого главы государств обсудят запланированные темы по видеосвязи.