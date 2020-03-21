Участники Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проведут очередное заседание в формате видеоконференции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.
Заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе пройдёт в формате видеоконференции, — написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что заседания рабочих подгрупп по Донбассу пройдут с 23 по 25 марта, а их итоги подведут на Контактной группе, запланированной на 26 марта.
Как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил июньскую встречу лидеров «Большой семёрки» в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, вызванной распространением коронавируса нового типа. Встреча должна была состояться в июне 2020 года в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде. Вместо этого главы государств обсудят запланированные темы по видеосвязи.
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