https://static.news.ru/photo/45c810f8-c277-11e9-b0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне создана по инициативе Совета думы. По данным ТАСС , её первое заседание пройдёт уже на этой неделе. Решение по её созданию окончательное.

По словам вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, Совет хочет, чтобы члены комиссии приступили к работе немедленно.

Возглавить комиссию может председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Под его руководством будут работать четыре заместителя — по одному от каждой фракции. Ими станут Андрей Альшевских из «Единой России», Юрий Синельщиков из КПРФ, Николай Рыжак из «Справедливой России» и Вадим Деньгин из ЛДПР.

Ранее News.ru писал, что издание Politico воспользовалось Законом о свободе информации и выяснило, насколько большой интерес вызвал отчёт специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. По данным журналистов, документ с момента публикации в Сети скачали почти 800 млн раз.