Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне создана по инициативе Совета думы. По данным ТАСС, её первое заседание пройдёт уже на этой неделе. Решение по её созданию окончательное.

По словам вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, Совет хочет, чтобы члены комиссии приступили к работе немедленно.

Возглавить комиссию может председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Под его руководством будут работать четыре заместителя — по одному от каждой фракции. Ими станут Андрей Альшевских из «Единой России», Юрий Синельщиков из КПРФ, Николай Рыжак из «Справедливой России» и Вадим Деньгин из ЛДПР.

Ранее News.ru писал, что издание Politico воспользовалось Законом о свободе информации и выяснило, насколько большой интерес вызвал отчёт специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. По данным журналистов, документ с момента публикации в Сети скачали почти 800 млн раз.

 

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