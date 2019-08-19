Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне создана по инициативе Совета думы. По данным
По словам вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, Совет хочет, чтобы члены комиссии приступили к работе немедленно.
Возглавить комиссию может председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Под его руководством будут работать четыре заместителя — по одному от каждой фракции. Ими станут Андрей Альшевских из «Единой России», Юрий Синельщиков из КПРФ, Николай Рыжак из «Справедливой России» и Вадим Деньгин из ЛДПР.
Ранее News.ru писал, что издание Politico воспользовалось Законом о свободе информации и выяснило, насколько большой интерес вызвал отчёт специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. По данным журналистов, документ с момента публикации в Сети скачали почти 800 млн раз.