Заседание Госсовета и Совета по нацпроектам пройдёт 23 декабря

https://static.news.ru/photo/bc97b1c6-3b97-11eb-b495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мероприятие готовится на 23 декабря, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля не смог ответить на вопрос, успеет ли подписать к тому времени президент указ о новом составе Госсовета.

Госсовет — совещательный орган, призванный помочь взаимодействию разных органов власти, его заседания проходят дважды в год. Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам создан для координации деятельности федеральных и региональных органов власти, общественных, научных и иных организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, закрепляющий его статус, место в системе органов власти, а также порядок формирования и осуществления полномочий. Возглавлять Государственный совет будет президент. В состав нового органа власти войдут также премьер-министр, спикеры верхней и нижней палат парламента, руководитель администрации президента и главы регионов. По решению главы государства, в Госсовет могут также войти представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, и представители местного самоуправления.