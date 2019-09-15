https://static.news.ru/photo/13b49332-d7a0-11e9-8204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Делегация из 22 человек, в которую войдут представители западных стран и США, прибудет в Крым 29 сентября.

По словам председателя комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрия Гемпеля, гости из Германии, Соединённых Штатов, Норвегии, Бельгии, Нидерландов приедут на полуостров с семидневной поездкой. В программе — встречи с крымской общественностью и властью.

Представители западных стран смогут лично увидеть, как развивается и процветает российский Крым, в котором царят межнациональное согласие и мир, — цитирует РИА Новости парламентария.

Ранее News.ru писал, что 7 июня в Крым приехала европейская делегация общественников из 14 человек. Самый большой интерес у гостей вызывает Крымский мост, который и стал первым объектом их посещения. На следующий день они отправились в этнографический музей, встретились с представителями национально-культурных автономий республики.