Заразившийся коронавирусом революционер Эден Пастора умер в Никарагуа

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Никарагуанский революционер, политик и лидер партизанского антиправительственного движения 1970-х Эден Пастора умер от осложнений при COVID-19 в возрасте 83 лет. Он прославился в Латинской Америке под прозвищем Команданте Ноль (Comandante Cero).

По информации РИА Новости, слухи о смерти легендарного революционера появились в никарагуанской прессе после 13 июня, когда Пастору доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Политик оказался в реанимации из-за проблем с дыханием, но официальной причиной смерти назвали сердечный приступ.

Его сердце остановилось сегодня (16 июня. — NEWS.ru) в два часа ночи, — цитирует агентство сообщение Гостелевидения Никарагуа.

Пастора прославился в 1978 году как руководитель операции по захвату Национального дворца, в результате которой мятежники обменяли несколько конгрессменов на политзаключённых. Пастора позже противостоял революционному правительству, но в 1990-х сблизился с президентом Даниэлем Ортегой. В 2006 году Пастора сам участвовал в президентских выборах.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года Никарагуа оказалась одной из пяти стран, где в условиях пандемии коронавируса не остановились футбольные чемпионаты. Официально, по состоянию на 9 июня, в стране зафиксировали 1,5 тысяч заражённых и 55 умерших от COVID-19.