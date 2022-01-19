«Заразились фобиями»: политолог высмеял «первую канадско-российскую войну»

По всей видимости, Оттава готовится к первой канадско-российской войне, о которой в Москве ничего не знают, заявил политолог Евгений Сатановский, комментируя новость о высадке канадских силовиков на территории Украины. Он предположил, что власти Канады «заразились фобиями от южных соседей», пишет «ПолитЭксперт».

Такое впечатление, что на пороге первая канадско-российская война, к которой Оттава как может готовится. При этом в России об этом никто не знает, никаких отрицательных эмоций в отношении Канады не испытывает и с чего тамошние политики так истерикуют насчет Украины, непонятно. Бандеровцы, что ли, местные страху на них нагоняют? Или от южных соседей они фобиями заразились, — возмутился Сатановский.

Он предположил, что «канадский зомби-апокалипсис» не имеет под собой никакой основы и не связан с посольством страны на Украине. Тем не менее политолог напомнил, что Оттава нередко отправляет своих военных на Украину с дипломатическими целями. Так, по словам политолога, на территории страны расположены ракетные базы и центры по подготовке «диверсантов по работе в российском Крыму». Сатановский отметил, что «война нервов» вышла из-под контроля, и президент Украины Владимир Зеленский действует необдуманно. Из-за этого, резюмировал политолог, от Киева можно ожидать чего угодно.

Ранее стало известно, что канадские войска специального назначения были переброшены на Украину для сдерживания "российской агрессии. На такой шаг, по словам журналистов, правительство пошло после неудачных дипломатических переговоров.