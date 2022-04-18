Запятая, а не точка: чего ждать от «битвы за Донбасс»

Вечером 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «битвы за Донбасс» — крупного сражения, которое может стать переломным для всей военной операции на Украине. Экс-премьер Донецкой Народной Республики и депутат Госдумы Александр Бородай заявил NEWS.ru, что на этом бои не закончатся. Однако, по его словам, ДНР и ЛНР готовы будут выступить с инициативой о присоединении к России после получения контроля над всеми территориями в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Бородай был одним из российских политиков, которые до начала военной операции РФ заявляли о скором начале боевых действий.

По словам депутата, когда ДНР и ЛНР установят контроль над всеми территориями, они могут инициировать референдум о вхождении в состав России. Бородай при этом не исключил, что операция после этого продолжится.

Это (битва за Донбасс. — NEWS.ru) важная битва, но не последняя битва этой войны. Битвы будут продолжаться, потому что даже после полного разгрома донбасской группировки противника у него останутся силы и очевидно, что он будет сопротивляться. Вопрос о референдуме может быть поставлен тогда, когда будут полностью освобождены территории обеих республик. То, что спецоперация будет продолжаться и дальше, у меня нет сомнений. Спецоперация не завершится освобождением Донбасса. Это не вопрос чьей-то воли или желания, есть воля истории, — подчеркнул он.

Александр Бородай сказал, что даже когда «донбасская группировка противника будет уничтожена», до достижения целей, заявленных в начале спецоперации, будет далеко. По его мнению, бои не прекратятся ещё длительное время и продолжатся и после 9 мая.

Если киевский режим сохранится в Киеве, та часть Украины, которая останется под управлением киевского режима, останется максимально нацифицированной и милитаризованной, — резюмировал он.

Александр Бородай Максим Блинов/РИА Новости

За девять дней до начала военной операции Бородай заявлял, что готовится «выступить на защиту русских людей в Донбассе с оружием в руках». Тогда официально речь шла только о признании суверенитета ДНР и ЛНР. В МИД тогда говорили , что Россия не планирует боевых действий на территории Украины, о том же заявляли и в Кремле. Но затем о решении провести спецоперацию по защите Донбасса после обращения ДНР и ЛНР объявил президент Владимир Путин.

Возможность присоединения к России республик Донбасса уже комментировали их главы. В конце марта лидер ДНР Денис Пушилин говорил, что власти рассмотрят возможность провести референдум «после освобождения всей республики». О том же сообщал и луганский глава Леонид Пасечник, который, правда, отмечал, что сейчас подготовка к референдуму не проводится.

В Москве на вопросы о присоединении Донбасса к России пока говорили осторожно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявил, что речь идёт о независимых государствах, поэтому «нужно обращаться за разъяснениями туда». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас также ограничился заявлением, что «органы власти республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями».

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что, возможно, присоединение ДНР и ЛНР к России рассматривалось российскими властями ещё до начала военной спецоперации. Эксперт подчеркнул, что после получения контроля над территорией Донецкой и Луганской областей для этого действительно не будет препятствий и возможен сценарий «по крымскому образцу». Однако он, как и Бородай, уверен, что операция на Украине на этом не закончится.

Это решающее сражение войны. Это не значит, что война на нём закончится, скорее всего, нет. Это значит, что в случае успеха Россия получит реальные шансы на то, чтобы разбить Вооружённые силы Украины в разумные сроки. Скорее всего, на протяжении нескольких месяцев, — сказал Кашин.

По его мнению, если российские силы одержат верх в сражении за Донбасс, Украина лишится своих наиболее качественных и обученных войск. После этого Москва сможет перебросить значительные силы на другие направления, «которые Россия посчитает для себя приоритетными». Назвать их эксперт затруднился. О сроках завершения битвы тоже говорить пока сложно. Кашин обратил внимание на значительный недостаток информации о ситуации на месте, а также необходимость ведения боёв в населённых пунктах: «мы видели, насколько трудно идёт борьба за населённые пункты».

Илья Питалев/РИА Новости

Глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов предположил, что после взятия под контроль Донбасса российская сторона сможет объявить о достижении целей военной операции. В то же время власти изначально не раскрывали все планы, поэтому уверенно прогнозировать ситуацию невозможно, добавил академик.

Среди целей, которые изначально были поставлены, была защита Донбасса. Сейчас, после попыток взять Киев и Чернигов, после подготовки высадки в Одессе, после Николаева и так далее сейчас вернулись к Донбассу. Наверное, это представляется властями как наиболее достижимый результат, — считает эксперт.

При этом учёный выразил сомнение, что Москва готова пойти на присоединение Донбасса. По его словам, России в этом случае придётся взять ответственность за «две совершенно разрушенные территории». Соответственно, необходимо будет восстанавливать инфраструктуру и создавать социальное обеспечение.



Российские власти, впрочем, могли уже просчитать необходимость затрат на восстановление ДНР и ЛНР. Как в феврале сообщали источники NEWS.ru в правительстве, после включения республик в состав РФ для них могут разработать отдельную программу по аналогии с Крымом. Другой источник сказал, что «финансирование республик может идти через национальные проекты, для этого могут подрезать финансирование некоторых мероприятий и перекинуть деньги на Донбасс», либо деньги можно взять из резервных фондов.

По оценке замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, расходы на восстановление домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог в ДНР и ЛНР необходимо 1,5 триллиона рублей.